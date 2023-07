Rangers v Newcastle United | Vigilancia en vivo. El Newcastle United viaja a Ibrox para enfrentarse al Rangers en su segundo amistoso de pretemporada antes de emprender su viaje a Estados Unidos. Se espera que Newcastle presente un equipo mucho más fuerte para el juego, ya que el fin de semana jugó en su mayoría jóvenes. Habrá un ambiente fantástico con 8,000 geordies dirigiéndose al juego. Únase a Paul y Billy para conocer las noticias y el desarrollo del equipo, seguido de los comentarios completos jugada a jugada de los 90 minutos completos con análisis de medio tiempo y tiempo completo de Alex. Consultas comerciales: pd.toonreview@gmail.com The Toon Review se enorgullece de patrocinar al equipo de fútbol de Westerhope United U9 para la próxima temporada y el futuro previsible. La tienda online de Toon Review ya está disponible. Obtenga la mercancía de su canal desde aquí: Síganos en nuestras páginas de redes sociales: Twitter: Facebook: Instagram: Podcast: Spotify: iTunes: Si aprecia el canal y lo que hacemos, puede donar al canal presionando el botón «Gracias» debajo del vídeo. Conviértase en miembro de la familia The Toon Review: si disfruta el programa, no olvide presionar el botón Me gusta y ayúdenos a seguir haciendo crecer el canal. Si eres nuevo y te gusta lo que ves o aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. #NEWCASTLEUNITED #RANGERSVNUFCLIVE #THETOONREVIEW



