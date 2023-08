Newcastle United on Fire! Deshalb müssen sich City & Co. fürchten | Story of the Week

Newcastle United mischt die Premier League auf – nach dem 5:1 Kantersieg gegen Aston Villa, zeigen die Magpies warum mit ihnen diese Saison zu rechnen ist. Neuzugänge wie Sandro Tonali und Harvey Barnes haben sofort eingeschlagen. Ob Newcastle bald die Spitze der Premier League attackieren kann, erklärt Euch SPORT1 Moderator Philipp Strube in einer neuen Folge Story of the Week

