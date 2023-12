EEN GEWELDIGE BESLISSINGSWEDSTRIJD!!!😍😍 | Newcastle vs Milan | Champions League 23/24 | Samenvatting

Goals en highlights van Newcastle United – AC Milan gespeeld in de Champions League op 13/12/2023. Bekijk alle doelpunten en andere hoogtepunten in de samenvatting van deze wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League.

De UEFA Champions League is het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in en rond Europa. Het toernooi wordt georganiseerd door de Europese voetbalbond UEFA.

Kan Manchester City dit jaar de Champions League prolongeren? Hoe vergaat het Barcelona dit jaar met o.a. Frenkie de Jong, Lewandowski en aanwinst İlkay Gündoğan? Lukt het Feyenoord dit jaar om te overwinteren in de Champions League? En wat te denken van Bayern München dat opnieuw een gooi zal willen doen naar de titel met Nederlander Matthijs de Ligt en aanwinst Min-jae Kim?

Kortom, de Champions League is dit seizoen spannender dan ooit! Volg het ook dit jaar weer allemaal live bij Ziggo Sport op kanaal 14!

