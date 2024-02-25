LIVE | Newcastle United Women v Portsmouth Women

Newcastle United Women are back at St. James’ Park as they take on Portsmouth Women in the FAWNL cup semi-final this afternoon, kick-off 2pm.
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This was a great experience it was my first game and I loved it so happy that Newcastle won.congrats the lasses.xx❤❤❤
A great win lasses. You kept us in suspense until the end. It was a superb atmosphere at SJP. Well done #worflags for the display. I enjoyed waving my flag.
I was at the match we played well,it is fab maybe the double could be on
Welldone wor lasses. Great achievement again!
Great win!!!!
What a result! 🎉🎉🎉
Well done a bit touch and go at times but got the result in the end very unlucky we could have been 5-1
They wear black and white, they play for our badge, we owe them our love and support. Promotion on the cards, cup final, very well done lasses it's fantastic to see 👏🖤🤍
Well done lasses! 2-1
At least the lasses put in a good performance this weekend
No disrespect to Luton, but going to Kenilworth road after playing at St James' must be a bit of a come down =(
Have a word with the lads will you girls
get in girls well done
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء انا داخله على الله ثم عليكم يا اهل الخير حسبنا الله ونعم الوكيل في من اوصلنا الى هاذا الحال 💔💔والله العظيم ماكتبت هاذا المناشده غَيَرَ مَنَ الَضَيَقَ وّالَفَقَر يَاعَالَمَ حَسَوّا فَيَنَا ارَجَوّكمَ وّالَلَهَ الَعَظَيَمَ رَبَ الَعَرَشَ الَعَظَيَمَ انَه الَاكلَ مَا فَيَ عَنَدَيَ بَالَبَيَتَ وًّالَلَهَ يَا اخَوّانَيَ انَهَ اخَوًّنَيَ بَقَعَدَوًّ بَالَيَوًّمَيَنَ مَافَى اكلَ وًّالَلَهَ وًّضَعَنَا كثَيَرَ صَعَبَ نَحَنَ 4 نَفَرَ دَاخَلَ الَبَيَتَ وًّابَيَ مَتَوًّفَيَ وًّلَا يَوًّجَدَ مَنَ يَعَوًّلَ عَلَيَنَا وًّسَاكنَيَنَ فَيَ بَيَتَ اجَارَ لَانَسَتَطَيَعَ دَفَعَ الَاجَارَ الَلَيَ بَاقَيَ عَلَيَنَا
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''انا اختكون يمنيه نازحين من تعز انا واسرتي بيننا ایت الشهرب 14 الف يمني والان علينا 42 الف حق 3 شهور وصاحب البيت من الناس الي ماترحم والله يا اخي انه يجي كل يوم يبهدلنا ويتكلم علينا ويريد من البيت للشارع لانناماقدرنا ندفعله الأجار شافونا الجيران نبكي ورجعو تكلمو الجيران ومهلنالاخره الأسبوع معادفعنا له حلف يمين بالله هذا بيخرجنا إلى الشارع رحمه واحنا. بلادنا بسبب هذا الحرب ولانجد قوت يومنا وعايشين اناوامي واخوتي سفار والدنا متوفي الله يرحمه ومامعنا أحد في هذا الدنيا جاانبنا في هذه الظروف القاسيه اخوتي الصغار خرجو للشارع وشافو الجيران ياكلو واوقفو عند بابهم لجل يعطوهم ولو كسره خبز والله الذي له ملك السموات والارض انهم غلفو الباب وطردوهم ورجعو یبکو ایموتو من الجوع ما احد رحمهم وعطلة ردها لقمت عیش والان لوما احدنا ساعدنا في إيكيلو دقيق اقسم بالله انموت من الجوع فيا اخي انا دخيله على الله ثم عليك واريد منك المساعده لوجه الله انشدك بالله تحب الخير واتساعدني ولو ب 500 ريال يمني مع تراسلي واتساب على هذا الرقم 00967736929034 وتطلب اسم بطاقتي وترسلي ولاتتاخر وايعوضك الله بكل خير اخواني سغار شوف كيف حالتهم وساعدنا وأنقذنا قبل أن يطردونا في الشارع تتبهدل أو نموت من الجوع وانا واسرتي نسالك بالله لولك مقدره على مساعد لاتتاخر علينا وجزاك الله خيرا£^£^|^|÷`√`^`^`°`√`^`^`√`√`π`√~~°√ااا💔💔💔💔💔💔 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔🎉😢🎉😢🎉😢🎉😢🎉😢🎉🎉😢🎉😢🎉
Congratulations ladies 🎉