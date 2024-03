Massive 3 points that like! Lads were brilliant today! Buzzing for Tino with his first goal!

Make sure to leave a like and subscribe!

The Vlog:

Instagram:

Twitter:

Snapchat:

TikTok:

Join this channel to get access to perks:

#NUFC #NewcastleUnited #Wolves #WolverhamptonWanderes



Puedes comprar todas las camisetas oficiales de fútbol en futbolmania, la tienda de las mejores Camisetas de fútbol – Devolución gratis.